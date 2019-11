Καλάθης; Ρωτάτε στο twitter κι αυτός απαντά (pic)

Ο Νικ Καλάθης έχασε το triple double κόντρα στη Βαλένθια για μία ασίστ (13π., 12ρ., 9ασ.).

Για την Ενωση παικτών Euroleague ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ο πολυτιμότερος της αγωνιστικής κι έτσι τον... έδωσε στο κοινό.

Όποιος θέλει μπορεί μέσω twitter να ρωτήσει τον Καλάθη ό,τι επιθυμεί και αυτός θα απαντήσει.

With 13 pts, 12 rbds and 9 as, @Nick_Calathes15 flirted with a triple double in @paobcgr’ win and he is our ELPA Player of the week.

Ask him your questions under this tweet and he’ll answer #ELPlayers #AskNick pic.twitter.com/MklYkhwz8a

