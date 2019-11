Απίστευτος Ομπράντοβιτς, άφησε τον πάγκο του και είπε σε φίλους της Φενέρ να... ηρεμήσουν! (vid)

Το περιστατικό έγινε στην τελευταία περίοδο. Θερμοκέφαλοι φίλοι της Φενέρμπαχτσε ήταν πίσω από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου και ενόχλησαν την αποστολή της γερμανικής ομάδας.

Ο Ομπράντοβιτς κατάλαβε τι είχε συμβεί, άφησε τον πάγκο του και πήγε σ’ αυτόν της Μπάγερν Μονάχου όπου με 2-3 κουβέντες επανέφερε στην τάξη τους φίλους της τουρκικής ομάδας.

A few Fenerbahce fans was screaming against Bayern’s bench. Obradovic went in front of them to make them stop pic.twitter.com/7QlQkuqOKu

— Marco Pagliariccio (@loupaya) November 8, 2019