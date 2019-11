Η άμυνα της Ζαλγκίρις δεν κατάφερε να περιορίσει τον Κόρι Χίγκινς.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ισπανικής ομάδας σε 30 λεπτά συμμετοχής σκόραρε 27 πόντους χάνοντας μόλις μία προσπάθεια.

Ο Χίγκινς τελείωσε με 4/5 δίποντα, 5/5 τρίποντα και 4/4 βολές.

Welcome to the @chiggins11 show

27 points, including 5-5 three pointers

#ForçaBarça! pic.twitter.com/qmpA7Nqzxe

— Barça Basket (@FCBbasket) November 8, 2019