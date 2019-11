Είχε πει πως θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Βαλένθια και δεν μπορούσε να μην το τηρήσει.

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής , βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και βραβεύτηκε από την πράσινη ΚΑΕ για την προσφορά του και όπως ήταν φυσικό αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του.

Ο κόσμος του τραγούδησε «Ρικ Πιτίνο οε οε οε» και όπως ήταν φυσικό έγινε χαμός.

Με το τριφύλλι κατέκτησε το double, ενώ με ένα φοβερό ντεμαράζ το οδήγησε στα playoffs της Euroleague πέρυσι.

The new head coach of @HellenicBF @RealPitino receives a standing ovation from the @paobcgr fans #GameON pic.twitter.com/5a0He0XbaM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 8 Νοεμβρίου 2019