Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης στο Κάουνας μεταξύ Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα ήταν εντυπωσιακό.

Ο Τζοκ Λαντέιλ πήρε τα βήματα προς το αντίπαλο καλάθι και κάρφωσε θεαματικά παρά την όποια πίεση του ασκήθηκε.

Δείτε τη φάση...

That didn't take long!@JockLandale throws it down! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hHyn9mSi3R

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019