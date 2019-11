Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας των «ερυθρόλευκων» με σκορ 60-75 ενώ ο Λορέντζο Μπράουν έβγαλε τη φάση του αγώνα.

Ο πρώην ΝΒΑer πήρε τα βήματα και κάρφωσε εντυπωσιακά για το 56-61.

Δείτε τη φάση

What a MOVE! @Zo_Brown takes it to the RACK!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4eDBWByCdV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2019