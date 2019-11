Η ομάδα του Τζουάν Πλάθα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη εφετινή νίκη της στην Sibur Arena αφού η Χίμκι έφυγε με το διπλό από την Αγία Πετρούπολη.

Πλέον η Ζενίτ έχει ρεκόρ 0-6 στην έδρα της, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και δεν έχει ακόμη νικήσει στο «σπίτι» της.

Στην EuroLeague

vs Μπαρτσελόνα 63-87

vs Παναθηναϊκός 79-89

vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 70-87

vs Χίμκι 73-87

Στη VTB League

vs Νίζνι 69-76

vs Λοκομοτίβ Κουμπάν 80-86