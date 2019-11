Οι φίλοι των γηπεδούχων είχαν... ξεκουφάνει τους πάντες με τις ιαχές τους, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα με τους Μαδριλένους.

Δείτε το βίντεο και... ακούστε τον εκκωφαντικό θόρυβο της εξέδρας!

LOUD Noises!



The @kkcrvenazvezda fans are getting things going#GameON pic.twitter.com/8i7344wbQs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2019