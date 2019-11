Δεν σταματά τα... μαγικά ο Μίλος Τεόντοσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ της Βίρτους βρήκε με φοβερή no-look ασίστ τον Παγιόλα σε μια από τις φάσεις της βραδιάς.

.@MilosTeodosic4 which some dishing magic, a no-look pass sets up Pajola's layup#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bl4Ntreqqe

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 6, 2019