Πιτίνο: «Έρχομαι Αθήνα και θα είμαι στο Παναθηναϊκός-Βαλένθια!» (pic)

Το gazzetta.gr επικοινώνησε με τον Ρικ Πιτίνο και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, ανέφερε πως αν αποφασίσει να αναλάβει την Εθνική ομάδα, δεν πρόκειται να πάρει καθόλου χρήματα.

Ο Αμερικανός προπονητής-θρύλος «πετάει» απόψε για την Αθήνα για να συναντηθεί με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και μέσω twitter έδειξε την ανυπομονησία του για την επιστροφή του στην πρωτεύουσα, ενώ στάθηκε και στο ματς των πρασίνων με την Βαλένθια, το οποίο θα δει από κοντά.

«Ανυπομονώ να δω τους νέους φίλους μου στην Αθήνα και να παρακολουθήσω το ματς του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ξεχωριστοί άνθρωποι» έγραψε.

Looking forward to seeing so many new friends in Athens and catching @paobcgr game on Friday. Special people!

