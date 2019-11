Σπανούλης: Στην... τελική ευθεία για να ξεπεράσει τον Ναβάρο! (pics & vids)

Με τον απολογισμό της «διαβολοβδομάδας» να είναι 1-1 για τους «αιώνιους», ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ (07/11, 21:00), ενώ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ (08/11, 21:30).

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην... τελική ευθεία, για να βρεθεί και στην 1η θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, μετά από αυτόν με τις ασίστ.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει 38 ενδιαφέροντα στοιχεία από τις αναμετρήσεις της εβδομάδας.

10 ακόμα παίκτες περιμένουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στην διοργάνωση: Κώστας Κουφός (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζος Χιούστις (Μπάγερν Μονάχου), Μπερκάι Καντάν (Φενέρμπαχτσε), Νεμάνια Νέναντιτς (Ερυθρός Αστέρας), Κώστας Παπαδάκης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Μάριο Νάκιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Σάντι Κοέν (Μακάμπι), Κονσταντίν Σέβτσουκ (Ζενίτ), Κρις Κρέιμερ (Χίμκι), Λαουτάρο Τόμας Λόπεζ (Μπασκόνια).

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου).

Δεν αστοχούν σε βολή: Βλάντιμιρ Μίτσοφ (17/17), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Φακούντο Καμπάτσο (21/21), Άλι Μωχάμεντ (14/14), Νάντο Ντε Κολό (10/10), Πατρίσιο Γκαρίνο (16/16), Λούκα Βιλντόζα (24/24), Τζέιμς Άντερσον (15/15), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Μάρκους Έρικσον (16/16), Πέιτον Σίβα (15/15), Γκιγιέμ Βίβες (18/18), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (13/13), Αλεξέι Σβεντ (15/15).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.050), Φελίπε Ρέγιες (2.998), Παούλιους Γιανκούνας (2.992), Γιώργος Πρίντεζης (2.984).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.749), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.460), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.438), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.126), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (277), Ρούντι Φερνάντεθ (265).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (240), Κάιλ Χάινς (212), Άλεξ Τάιιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Ζενίτ και Χίμκι αναμετρήθηκαν τελευταία φορά στην Ευρώπη το 2014-15 για το EuroCup, το οποίο και κατέκτησε τότε η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Γκουστάβο Αγιόν είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (2.8) και 2ος σε κλεψίματα (2.0).

Ο Αλεξέι Σβεντ είναι 2ος σε πόντους (21.7) και 3ος σε ασίστ (6.0).

Ο Μοχάμεντ Φαγιέ είναι 5ος σε τάπες (1.0).

Ο Τζέιμς Γκιστ θέλει 8 ριμπάουντ για να φτάσει τα 1.000 στην 16η θέση της λίστας. Μπροστά είναι ο Μπράιαντ Ντάνστον (15ος) με 996.

Ο Φακούντο Καμπάτσο είναι 4ος σε ασίστ (5.8).

Ο Ολυμπιακός έχει ένα ρεκόρ 21-17 με την Αναντολού Εφές.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ (10.8), όπως και σε επιθετικά (5.3).

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι 5ος σε κλεψίματα (1.8).

Ο Κρις Σίνγκλετον δεν έχει λείψει από ματς, καθώς έχει πατήσει παρκέ 139 φορές στις πέντε σεζόν του στην Euroleague.

Ο Σέιν Λάρκιν είναι 6ος σκόρερ με 17.8 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι 8ος σκόρερ (16.0π.), 2ος σε ασίστ (7.0) και 1ος σε κλεψίματα (2.2).

Ο Μπράιαντ Ντάνστον είναι 2ος σε τάπες (1.5).

Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν Μακάμπι και Άλμπα ήταν τον Φεβρουάριο του 2015.

Ο Όμρι Κάσπι είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.6 βαθμούς.

Ο Μάρτιν Έρμανσον είναι 5ος πασέρ (5.6ασ.) και ο Πέιτον Σίβα 7ος (5.2).

Ο Ρόκας Γκιεντράιτις είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα.

Ο Κάλεμπ Ταρζέφσκι είναι 5ος σε ριμπάουντ (6.7) και ο Λουίς Σκόλα 6ος (6.5).

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι 6ος σε ασίστ (5.5).

Ο Τόρνικε Σενγκέλια είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.8 βαθμούς και 4ος σκόρερ με 18.3 πόντους.

Ο Γιουσουφά Φολ είναι 3ος σε ριμπάουντ (6.8) και 1ος σε τάπες (1.7).

Η Φενέρμπαχτσε έχει 5 νίκες και 1 ήττα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Νάντο Ντε Κολό είναι 2ος σε πόντους (22.3) και στο σύστημα αξιολόγησης (21.7β.).

Ο Γκρεγκ Μονρό είναι 3ος σε τάπες (1.3).

