Ακόμα ένα ματς sold out για την Μακάμπι του Σφαιρόπουλου! (pic)

Η «ομάδα του λαού» μετρά τέσσερις σερί νίκες σε έξι παιχνίδια, κάτι που έχει φέρει χαρά στις τάξεις των φιλάθλων της.

Γι' αυτό και δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους, καθώς για ένα ακόμα παιχνίδι «εξαφάνισαν» όλα τα εισιτήρια!

Καρφίτσα δεν θα... πέφτει στην αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου (07/11, 21:05), για την 7η αγωνιστική της Euroleague!

SOLD OUT in record time!

Thursday night in TLV is going to be #WeAreMaccabi pic.twitter.com/mfHOqGfb5A

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) November 5, 2019