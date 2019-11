Μπογκντάνοβιτς: «Να είστε σίγουροι, η Φενέρμπαχτσε θα το γυρίσει» (pic)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στην Euroleague, ωστόσο ένας πρώην παίκτης πιστεύει πως θα αλλάξει την κατάσταση.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από το Σακραμέντο παρακολουθεί τη Φενέρ και μέσω twitter έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης... «σε όλους τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, ξέρω πως ανησυχείτε με το ξεκίνημα της ομάδας, αλλά ακόμη υπάρχει δρόμος στη σεζόν. Ας της δείξουμε την αγάπη μας τώρα και να ξέρετε πως θα γυρίσουν αυτό το δύσκολο ξεκίνημα σε ένα εξαιρετικό φινάλε».

To all my Fener fans, I know you are worried about the @FBBasketbol start, but there’s a lot of season left. Let’s send them some love right now and know that they’ll turn this rough start to a great finish! #adamsin

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) November 3, 2019