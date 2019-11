Τα κορυφαία καρφώματα της διαβολοβδόμαδας ξεχώρισε η Euroleague.

Ο Μπράντον Πολ τρέλανε κόσμο με την απίθανη πτήση του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ και δεν θα μπορούσε να λείπει από το video.

Απολαύστε

Check out some of the TOP DUNKS from a memorable double-week #GameON pic.twitter.com/KyiELc3rim

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2019