Ο απρόσωπος Ολυμπιακός κι η επιστροφή στη λογική

Ποιο αποτέλεσμα αγγίζει περισσότερο τη λογική του φετινού Ολυμπιακού; Το διπλό στη Μόσχα ή ήττα στο ΣΕΦ από την Μακάμπι;

Φυσικά το δεύτερο. Κανείς βέβαια δεν περίμενε την έκταση και τη διαφορά των 25 πόντων.

Είναι στενάχωρο, είναι δυσάρεστο αλλά ο φετινός Ολυμπιακός είναι περισσότερο αυτός που είδαμε κόντρα στην Μακάμπι παρά αυτός που απολαύσαμε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.

Στην ερώτηση πως εξηγώ τα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα αγωνιστικά πρόσωπα των «ερυθρόλευκων», θα σηκώσω απλά τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω και δε μπορώ να το καταλάβω.

ΑΜΥΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Αν βάλεις σε βίντεο τα δύο αυτά παιχνίδια δε θα πιστέψεις πως έπαιζε η ίδια ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλό μπάσκετ για τρία λεπτά όταν και με πολύ καλή άμυνα προηγήθηκε με 9-2.

Στα υπόλοιπα 37 λεπτά οι παίκτες του Κεμζούρα έπαιζαν άμυνα με τα μάτια. Μερικές φορές ούτε καν με αυτά.

Όποιος παίκτης ήθελε σκόραρε με όποιον τρόπο ήθελε. Με τρίποντο, με δίποντο, με drive, με pick ‘n’ roll, με απομόνωση (iso). Δεν υπερβάλλω το παραμικρό πιστέψτε με.

Όταν σκοράρεις με ευκολία αποκτάς αυτοπεποίθηση και μετά όλα γίνονται πιο εύκολα. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε παίκτες που βρίσκουν ρυθμό από το μπροστινό μέρος του παρκέ.

Για παράδειγμα όταν ο Ουίλμπεκιν βρει δύο ανενόχλητα τρίποντα και τα βάλει, μετά δε θα βλέπει κανέναν.

Όταν ο Ντόρσεϊ βρει δύο ελεύθερα σουτ και ευστοχήσει μετά θα νομίζει πως είναι η βραδιά του και θα περνάει στο «1on1» όποιον κι αν έχει μπροστά του.

Ο Ολυμπιακός ήταν soft, δεν έριξε καθόλου ξύλο, δεν πήγε στην επαφή και γενικά δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια στην άμυνα.

Υπήρχαν καλάθια των φιλοξενούμενων που ο παίκτης πέρναγε τον αντίπαλό του και δεν πίστευε πόσο εύκολα σκόραρε χωρίς να συναντήσει βοήθεια μπροστά του.

Πολλές φορές οι παίκτες της αδύνατης πλευράς (weak side) ξεχάστηκαν και δεν υπήρχε καν περιστροφή. Καλά για δεύτερη περιστροφή δεν το συζητάμε καν…

Μία ομάδα απρόσωπη τελείως (όπως η φωτογραφία του κειμένου).

Η απορία μου για την μη συμμετοχή του Κόνιαρη στο ματς, παίκτης κατ΄ εξοχήν αμυντικογενής, λύθηκε στη συνέντευξη Τύπου αφού ο Κεμζούρα ανέφερε πως είχε πρόβλημα στη μέση του.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ

Η εικόνα της επιθετικής λειτουργίας του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απογοητευτική.

Είδα μία ομάδα να παίζει άκρως εγωιστικά.

Είδα τον Πάντερ για μία ακόμη φορά να μη σταματά να σουτάρει παίρνοντας σουτ τραβηγμένα από τα μαλλιά.

Είδα τον Κουζμινσκας να παίρνει τρία σερί σουτ με το που πήρε τη μπάλα.

Φταίνε τα δυο παιδιά; Όχι φυσικά.

Ολοι έπαιζαν ένα παιχνίδι «μία πάσα σουτ» ή «ποιος θα σουτάρει πρώτος» ή «εγώ θα το γυρίσω μόνος μου».

Πλήρη αναρχία στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.

Τα δύο καινούρια παιδιά δε γίνεται να τα κρίνουμε. Θα ήταν άτιμο και άδικο. Με μία προπόνηση δε μπορείς να έχεις εμπεριστατωμένη άποψη.

Μου άρεσε πάντως στον Ρότσεστι πως έβγαλε ενέργεια στην επίθεση κι έψαχνε συνεχώς να απειλήσει.

Ο Αμερικανός ήταν μία μόνιμη απειλή για την άμυνα της Μακάμπι ασχέτως αν πρόσφερε ή όχι. Με απλά λόγια έκανε όλα όσα θα έπρεπε να κάνει ο Μπόλντγουιν και δεν τα έκανε. Για αυτό κι αποχωρεί από την ομάδα.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΜΑΔΑ Η ΜΑΚΑΜΠΙ

Θα αδικούσα τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του αν δεν αναφερόμουν σε αυτή.

Ο προπονητής που δεν άρεσε στο 80% του κόσμου της ομάδας αποθεώθηκε και άπαντες θα τον ήθελαν ξαφνικά πίσω στον Πειραιά.

Αμ δε…

Η Μακάμπι έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ με εξαίρεση τα λίγα λεπτά που πήγε με ημίψηλο σχήμα. Τα γρήγορα φάουλ του Ζούσμαν ανάγκασαν τον κόουτς να πάει με τρία γκαρντ και ξεκίνησε το πάρτυ.

Πάσες, συνεργασίες, κίνηση μακριά από τη μπάλα, επιθετικά ριμπάουντ, έξτρα πάσες, τρίποντα, δίποντα, καρφώματα.

Πλήρη απουσία εγωισμού στην επιθετική λειτουργία μίας ομάδας με παράδοση σε αυτόν (τον εγωισμό).

ΥΓ: Το ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν τίθεται θέμα άλλης προσθήκης στο ρόστερ. Αντιθέτως τίθεται θέμα ο Μπόλντγουιν να μην είναι ο μοναδικός που θα αποχωρήσει, ωστόσο δεν υπάρχει οριστική απόφαση επ’ αυτού.

ΥΓ 2: Η παράδοση άνευ όρων έρχεται και δένει με όσα έγραφα για την έλλειψη ταυτότητας στην ομάδα. Αυτό δεν είναι δείγμα Ολυμπιακού.

ΥΓ 3: Δέκα ασίστ ο Ολυμπιακός. Πέντε ο Σπανούλης. Μόλις δύο στο δεύτερο ημίχρονο.

ΥΓ 4: 4050 down, 103 to go.