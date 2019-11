Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ της Λιθουανικής ομάδας, με προσωπική ενέργεια κατάφερε να βρει τον στόχο και να ρίξει την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο καναβάτσο.

Δείτε το καλάθι της νίκης για λογαριασμό της Ζάλγκιρις.

Marius Grigonis with an AMAZING finish to steal the game for @bczalgiris!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ykDYtEjVgv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2019