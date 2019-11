Θέαμα από την Φενέρ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.

Ο Σλούκας βρήκε με μια έξοχη ασίστ τον Ουίλιαμς και ο τελευταίος ολοκλήρωσε το alley oop.

What a MOVE!@kos_slou with the pass and @DWXXIII with the SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/c6f8RLx4Jz

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2019