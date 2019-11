Οπαδοί της Φενέρ: «Η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα»! (pic)

Με απολογισμό μόλις μια νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη regular season, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης στην EuroLeague.

Απόψε η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζάλγκιρις και οι οπαδοί της σήκωσαν ένα μεγάλο πανό στην Ulker Sports Arena: «Η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα»!

“Our story did not come to an end yet” Fenerbahce fans message to Zeljko Obradovic before the game vs Zalgiris. pic.twitter.com/1BhvJj8GN1

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 1, 2019