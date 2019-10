Τζινόμπιλι σε φίλαθλο του Ολυμπιακού: «Δεν θα με υπέγραφα ούτε εγώ» (pic)

Tα συγχαρητήρια του στον Μπράντον Πολ για την εμφάνιση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, έστειλε ο Μανού Τζινόμπιλι.

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στους Σπερς, με τον Αργεντίνο να γράφει: «Ωραίος Μπράντον Πολ! Σπουδαίο να βλέπω ότι παίζεις τόσο καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα».

Στη συνέχεια ένας φίλαθλους του Ολυμπιακού ανέφερε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία του Ολυμπιακού, ήταν που δεν τον υπέγραψε, με τον θρύλο του Σαν Αντόνιο να απαντά: «Ούτε εγώ θα με υπέγραφα».

Το καλοκαίρι του 2000 ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του, αλλά τελικά ο Μανού πήγε στη Βίρτους και από στους Σπερς, με τους οποίος κατέκτησε 4 πρωταθλήματα.

I wouldn't have signed me either...

— Manu Ginobili (@manuginobili) October 31, 2019