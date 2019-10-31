Η βαθμολογία της Euroleague: Αναρριχήθηκε ο Παναθηναϊκός (pic)

Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη επιβλήθηκε στο ΟΑΚΑ της Αναντολού Εφές και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στη βαθμολογία της διοργάνωσης.
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας της διοργάνωσης...
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 3vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 90vs
BC KHIMKI 78
MILANO -vs
FC BARCELONA -
VALENCIA -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ΤΕΛΙΚΟ
SD EIBAR 2vs
VILLARREAL CF 1
LIVE
GETAFE CF 1vs
GRANADA CF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SD EIBAR 2vs
VILLARREAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 2vs
OSASUNA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 90vs
BC KHIMKI 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 117vs
CHICAGO BULLS 111
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 95vs
NEW YORK KNICKS 83
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 117vs
MINNESOTA 95
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 125vs
DETROIT PISTONS 113
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 116vs
MILWAUKEE BUCKS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 108vs
INDIANA PACERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 99vs
PORTLAND 102
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 158vs
HOUSTON ROCKETS 159
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 111vs
CHARLOTTE HORNETS 118
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 110vs
LOS ANGELES CLIPPERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 110vs
PHOENIX SUNS 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 3vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές τον έφερε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Δείτε πως έχει διαμορφωθεί.
Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη επιβλήθηκε στο ΟΑΚΑ της Αναντολού Εφές και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στη βαθμολογία της διοργάνωσης.
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας της διοργάνωσης...