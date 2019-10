Χωρίς τον ξενοδόχο Ιωάννη Παπαπέτρου λογάριαζε ο Σέιν Λάρκιν.

Ο γκαρντ της Εφές πήγε για το lay up, αλλά ο Έλληνας φόργουορντ τον κέρασε ένα εντυπωσιακό στοπ.

Δείτε τη φάση

Ioannis Papapetrou is not in the giving mood this #EuroLeagueHalloween

No candy for you!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rRGwawX8Ai

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2019