«Μάγος» Καλάθης και κόντρα στην Εφές.

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ βρήκε με υπέροχη σκαστή πάσα τον Φριντέτ, ο οποίος σκόραρε για τρεις από τη γωνία.

Δείτε τη φάση

Yes another pinpoint pass from @Nick_Calathes15#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/07tczn2BMQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2019