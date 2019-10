Σπουδαία κίνηση Παναθηναϊκού: Τυφλός φίλαθλος του ένιωσε το ματς μέσω Braille! (pics & vid)

Τεράστια κίνηση από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στον αγώνα με την Εφές.

Στις θέσεις μέσα στο παρκέ του ΟΑΚΑ βρέθηκε ένας τυφλός φίλαθλος της ομάδας, προσκεκλημένος της ΚΑΕ, προκειμένου να βιώσει την ατμόσφαιρα του αγώνα με την Εφές μέσω του συστήματος Braille.

Είχε μαζί του μια συνοδό με σκοπό να τον βοηθάει μέσω αυτού του συστήματος να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο ματς.

Ο φίλαθλος πηγαίνει συνέχεια στους αγώνες του τμήματος μπάσκετ ΑΜΕΑ του Παναθηναϊκού, το οποίο του έχει δωρίσει το σύστημα Braille.

Μάλιστα μίλησε και στη NOVA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BRAILLE

Ο Παναθηναϊκός ΑμεΑ κατασκεύασε σε συνεργασία με το εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης - Sparti TechLab απτική αναπαράσταση γηπέδου καλαθοσφαίρισης ώστε οι φίλαθλοι μας με προβλήματα όρασης να παρακολουθούν τους αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας.

Η συγκεκριμένη κατασκευή αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΣΚΑ (Προπονητήριο 2 ΟΑΚΑ) Ευχαριστούμε θερμά τον Μανόλη Μαραβελάκη ο οποίος σχεδίασε το 3D μοντέλο,τον Δημήτρη Σαγιάνvη από το Sparti TechLab και τον Τάκη Αλεξανδράκη για τις χρήσιμες συμβουλές του.

