Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε σημαντικές φιλίες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Μετά τη συνάντηση με τον Τόνι Πάρκερ στο ματς με τη Βιλερμπάν ήρθε η ώρα του Μανού Τζινόμπιλι.

Μέσω twitter ο Αργεντινός ανέφερε στον Πολ πως, «χαίρομαι να σε βλέπω να παίζεις έτσι. Σου εύχομαι τα καλύτερα».

Nice BP!! Great to see you playing like that! All the best!

