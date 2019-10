Σπανούλης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ένας... έρωτας διαφορετικός από τους υπόλοιπους! (vids)

Το έχει κάνει με όλους τους τρόπους, σε όλες τις φάσεις και δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει... μοναδική σχέση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Με τους Ρώσους να είναι σχεδόν πάντα φαβορί στις αναμετρήσεις με την ελληνική ομάδα, κυρίως λόγω μπάτζετ, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας όμως κάθε φορά καταφέρνει να σοκάρεται και εκείνος που το κάνει με τεράστια συνέπεια είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ο «Kill Bill» καταφέρνει στο τέλος να βάλει εκείνο το σουτ, που θα κάνει τους Ρώσους να... βλέπουν εφιάλτες. Είτε είναι σε κανονική διάρκεια, είτε σε Final 4, είτε κάνει καλό παιχνίδι, είτε κακό στο τέλος θα βάλει εκείνο το σουτ που θα κάνει τον Βατούνιν να στριφογυρίσει άβολα στην θέση του. Το ίδιο έκανε και χθες (30/10) για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Μπορεί να είχε κάποιες άστοχες ενέργειες μέχρι και το τέλος, αλλά με 1:08'' να μένει στο ρολόι πήρε την προσπάθεια, σκόραρε και σφράγισε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ελληνική ομάδα και μια σημαντική νίκη.

.@olympiacosbc came back from a first-half double-digit deficit to down previously undefeated CSKA Moscow!

Highlights...#GameON pic.twitter.com/FHFkNWbNaF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2019