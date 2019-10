Aν υπάρχει μια ομάδα στην EuroLeague που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν την απονομή, είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσιάζει τρομερή συνέπεια στους εντός έδρας αγώνες της, έχοντας το καλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο γήπεδο της!

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας προπονητής και οι παίκτες του ουδόλως ενθουσιάζονται… Βλέπετε, το πρόβλημα της ΤΣΣΚΑ είναι ότι μόνο δυο παιχνίδια, ο ημιτελικός και ο τελικός της EuroLeague κρίνουν αν η χρονιά είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ρώσοι έχουν αναδειχτεί τέσσερις φορές πρωταθλητές Ευρώπης από την πρώτη τους σεζόν στον θεσμό μολονότι τρέχουν ένα εξωφρενικό ρεκόρ νικών στην έδρα τους.

Η σημερινή ήττα από τον Ολυμπιακό ήταν μόλις η 26η σε σύνολο 222 εντός έδρας αγώνων στην EuroLeague, οι 4 εξ αυτών την περίοδο 2001-02 ενώ ολοκλήρωσαν αήττητοι τις υποχρεώσεις τους πριν από το Final 4 σε τρεις περιπτώσεις. Παρεμπιπτόντως, η μια και μοναδική φορά που ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από τη Μόσχα πριν από το σημερινό 79-84 ήταν τη σεζόν 2007-08 με το νικητήριο καλάθι του Λιν Γκριρ στο Game 1!

Το ασύλληπτο εντός έδρας ρεκόρ της ΤΣΣΚΑ

2019-20: 2-1 (vs Ολυμπιακός 79-84)

2018-19: 14-3 (vs Μακάμπι 76-93, vs Παναθηναϊκός 77-78, vs Μπασκόνια 68-78)

2017-18: 16-1 (vs Φενέρμπαχτσε 93-95)

2016-17: 16-1 (vs Φενέρμπαχτσε 79-95)

2015-16: 13-1 (vs Μάλαγα 78-86)

2014-15: 13-1 (vs Φενέρμπαχτσε 75-81)

2013-14: 14-1 (vs Φενέρμπαχτσε 74-78)

2012-13: 12-2 (vs Μπαρτσελόνα 60-81, vs Μάλαγα 81-94)

2011-12: 10-0

2010-11: 3-2 (vs Αρμάνι 73-88, vs Παναθηναϊκός 68-72)

2009-10: 9-1 (vs Ρόμα 69-74)

2008-09: 8-2 (vs Ρεάλ 78-82, vs Παρτίζαν 63-66)

2007-08: 11-1 (vs Ολυμπιακός 74-76)

2006-07: 12-0

2005-06: 9-2 (vs Σιένα 69-74, vs Παναθηναϊκός 84-89)

2004-05: 10-1 (vs Μπαρτσελόνα 68-79)

2003-04: 8-2 (vs Σκίπερ Μπολόνια 70-71, vs Μακάμπι 80-83)

2002-03: 10-0

2001-02: 6-4 (vs Παναθηναϊκός 85-91, vs Ρεάλ 77-92, vs Σκίπερ Μπολόνια 75-77, vs Τάου 73-90)

ΣΥΝΟΛΑ: 196-26

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 88.2%