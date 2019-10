Η Βιλερμπάν γύρισε το παιχνίδι με τους Βάσκους χάρη στον ενθουσιασμό και την ενέργεια που έβγαλαν στο παρκέ.

Δύο φορές μάλιστα δημιούργησαν φάση που κατέληξε σε εντυπωσιακό κάρφωμα.

The @LDLCASVEL offense is starting to come ALIVE! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NjkKu7Tg98

Ismael Bako is taking over this game!

Down the lane through contact!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1mpYNuDAWH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2019