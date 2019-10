Η Αναντολού Εφές είχε τον πλήρη έλεγχο στο ημίχρονο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα προσφέροντας ταυτόχρονα και θέαμα.

Ο Βασίλιε Μίσιτς με σκαστή πάσα βρήκε τον Μπράιαντ Ντάνστον στο βηματισμό κι αυτός κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση...

Bryant DUNKston is at it AGAIN! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2cWZOAkR4U

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2019