Η Μπαρτσελόνα ετοίμασε φανέλα με το Νο35 για τον Ντουράντ (pic)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μπρούκλιν Νετς σε χθεσινές του δηλώσεις ανέφερε πως θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Ο σύλλογος της Ισπανίας απάντησε άμεσα με πράξεις και όχι με λόγια.

Η Μπαρτσελόνα ετοίμασε μία φανέλα με το όνομα του Κέβιν Ντουράντ και το αγαπημένο του 35 στην πλάτη «στην περίπτωση που θες να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου» ανέφεραν.

Hi @KDTrey5 , here’s a @fcbbasket jersey in case your crazy dream becomes a crazy reality pic.twitter.com/6b7KG9cqCZ

— Barça Basket (@FCBbasket) October 29, 2019