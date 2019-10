Αρμάνι Μιλάνο: Επιστρέφει στην δράση ο Νέντοβιτς!

Μετά από έξι μήνες και έναν σοβαρό τραυματισμό ο Νεμάνια Νέντοβιτς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Ο Σέρβος γκαρντ είχε τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο και μετά από έξι μήνες, επιστρέφει υγιής στην δράση, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Ο Έτορε Μεσίνα έχει πλέον μια ακόμα λύση στα χέρια του και ο παίκτης θα πατήσει ξανά παρκέ ύστερα από 4 Απριλίου, που είχε παίξει κόντρα στην Εφές.

Nemanja Nedovic will make tonight his season debut in the @EuroLeague. #BERAXM pic.twitter.com/Jm90qvyHkT

