Μίροτιτς για Ντουράντ και Μπαρτσελόνα: «Είναι τρελό όνειρο μέχρι να το κάνεις» (pic)

«Σεισμό» έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη ο Κέβιν Ντουράντ, αφού σε συνέντευξη του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Όπως είναι λογικό έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους «μπλαουγκράνα» και ο Μίροτιτς είναι εκείνος που μπήκε πιο... ζεστά στο να πείσει τον KD. Ανεβάζοντας το βίντεο του τόνισε ότι... «είναι τρελό όνειρο μέχρι να το κάνεις», ενώ το συνδύασε με hashtag ο KD στην Μπαρτσελόνα.

Good Morning

It's only crazy dream until you do it!!! #KDtoBarcelona https://t.co/5MrOrcoCov

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 29, 2019