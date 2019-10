Ο κορυφαίος Μιλουτίνοφ, ο «killer» Ντε Κολό και ο Ροντρίγκεθ που... πλησιάζει τον Τεόντοσιτς (vids)

Αποστολή στη Ρωσία για Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και Ολυμπιακό!

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην έδρα της Χίμκι (29/10, 21:00) φιλοδοξώντας να κάνουν την δεύτερη σερί νίκη τους, ενώ οι Πειραιώτες γυρεύουν το πρώτο τους «διπλό» στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (30/10, 19:00) του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τα... σπάει στο ranking, τον Νάντο Ντε Κολό να «πυροβολεί» τα αντίπαλα καλάθι και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ να είναι μερικές ασίστ μακριά από τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Τι χρειάζεται να ξέρεις; Έχουμε και λέμε...

13 ακόμα παίκτες περιμένουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στην διοργάνωση: Κώστας Κουφός (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζος Χιούστις (Μπάγερν Μονάχου), Λεάντρο Μπολμάρο (Μπαρτσελόνα), Νεμάνια Νέναντιτς (Ερυθρός Αστέρας), Κώστας Παπαδάκης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Ουσμάν Γκαρούμπα, Μάριο Νάκιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Σάντι Κοέν (Μακάμπι), Κονσταντίν Σέβτσουκ (Ζενίτ), Κρις Κρέιμερ (Χίμκι), Λαουτάρο Τόμας Λόπεζ (Μπασκόνια), Καρόλις Λουκοσιούνας (Ζαλγκίρις), Μάθιου Στράζελ (Βιλερμπάν).

Οι MVPs των αγωνιστικών: Μάικ Τζέιμς (1η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Βλάντιμιρ Μίτσοφ (12/12), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Λουίτζι Ντατόμε (21/21), Τζόρνταν Μίκι (10/10), Φακούντο Καμπάτσο (11/11), Άλι Μωχάμεντ (10/10), Πατρίσιο Γκαρίνο (10/10), Λούκα Βιλντόζα (22/22), Τζέιμς Άντερσον (13/13), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Μάρκους Έρικσον (16/16), Γκιγιέμ Βίβες (14/14), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (13/13).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.034), Φελίπε Ρέγιες (2.998), Παούλιους Γιανκούνας (2.983), Γιώργος Πρίντεζης (2.957).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.742), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.449), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.433), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.115).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (274), Ρούντι Φερνάντεθ (263).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (238), Κάιλ Χάινς (212), Άλεξ Τάιιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Ο Ντεσόν Τόμας έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους κόντρα στην Χίμκι, αφού πέρυσι στη νίκη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ σκόραρε 25.

Ο Ταϊρίς Ράις έπαιξε στην Χίμκι για δύο σεζόν (2014-16) και το 2015 οδήγησε τους Ρώσους στην κατάκτηση του EuroCup, με τον ίδιο να είναι MVP.

Ο Νικ Καλάθης είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 22.8 βαθμούς, 1ος σε ασίστ με 8.5 ανά αγώνα, 2ος σε κλεψίματα με 2.0 και 6ος σκόρερ με 16.3 πόντους.

Returning to a club where he experienced @EuroCup glory... @ReseRice4 created some great @Khimkibasket memories! #GameON | #EuroLeague20

Ο Αλεξέι Σβεντ είναι 2ος σκόρερ με 21.8 πόντους και 5ος σε ασίστ με 6.3.

Ο Γιάνις Τίμας είναι 2ος σε κλεψίματα με 2.0 ανά αγώνα.

Ο Μπράιαντ Ντάνστον είναι 5ος στο ranking με 20.3 βαθμούς, 5ος σε ριμπάουντ με 7.0 και 1ος σε τάπες με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι 1ος σε ασίστ - μαζί με τον Νικ Καλάθη - με 8.5 ανά ματς και 1ος σε κλεψίματα με 2.3.

Ο Τζέιμς Γκιστ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.0 ανά αγώνα.

Ο Κάλεμπ Ταρζέφσκι είναι 4ος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά αγώνα.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι 6ος πασέρ με 5.5 ασίστ ανά ματς.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο ranking με 22.8 βαθμούς και 1ος σκόρερ με 23.0 πόντους ανά αγώνα.

Ahead of a clash between two historic EuroLeague teams

We look back at the last time @MaccabitlvBC was in the playoffs, where it met @FBBasketbol #GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2019