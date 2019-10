Με αφορμή τη δική του επιστροφή στη Ρωσία, ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον αδικοχαμένο Χάνεϊκατ με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην Χίμκι την διετία 2014-2016.

«Περίεργο το συναίσθημα να πηγαίνω στην Χίμκι χωρίς να είναι εκεί ο Τάιλερ. Δεν είναι πια το ίδιο...»

Going back to Khimki without Tyler is a weird feeling. Just not the same. #LongLiveLilBro pic.twitter.com/1Ye06CeGuh

— Rese (@ReseRice4) October 28, 2019