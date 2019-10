Όλη η Ευρώπη στο πλευρό του άτυχου Κλάιμπερν... (pics)

Το παιχνίδι της Άλμπα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού ο σοβαρός τραυματισμός του Ουίλ Κλάιμπερν επισκίασε το αποτέλεσμα. Οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν, αφού ο παίκτης της ρωσικής ομάδας τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά θα χάσει όλη την σεζόν.

Ομάδες της Ευρώπης, αλλά και παίκτες στέκονται στο πλευρό του άτυχου παίκτη.

We got you Thrill @Da_Thrill21

Stay Strong pic.twitter.com/q6japEzQDm — Kyle Hines (@SirHines) October 26, 2019

You’ll come back better than ever @Da_Thrill21 Get well soon bro! — Alec Peters (@petersalec) October 26, 2019

We are keeping our fingers crossed for you @Da_Thrill21 - see you on the court soon! pic.twitter.com/1fuhhxediJ — Stelmet Enea BC Zielona Góra (@basket_zg) October 26, 2019