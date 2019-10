Σοκ στην ΤΣΣΚΑ: Ρήξη χιαστού ο Κλάιμπερν, χάνει όλη τη σεζόν! (pic)

Σοκ για τον Ουίλ Κλάιμπερν και την ΤΣΣΚΑ!

Ο παίκτης των Ρώσων τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο, αφού το πόδι του κόλλησε στο παρκέ κόντρα στην Άλμπα και η ομάδα του Ιτούδη ενημέρωσε τον κόσμο πως ο φόργουορντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει όλη τη σεζόν, σε μια τεράστια απώλεια για τους Ρώσους.

Πέρυσι είχε βγει MVP του Final 4, χαρίζοντας τον τίτλο στον σύλλογο της Μόσχας.

Will Clyburn is out long-term

The tests in GMS Clinic in Moscow revealed torn anterior cruciate ligament of right knee. @Da_Thrill21 will have a surgery and go through long rehabilitation. The terms will be specified by intermediate tests.#CSKAbasket pic.twitter.com/LtHryKvGib

— CSKA Moscow (@cskabasket) October 26, 2019