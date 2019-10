Ο Σπανούλης ήταν εκείνος που του έδωσε την πάσα την στιγμή που έπρεπε και ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ «πέταξε» στο καλάθι των Βάσκων για το κάρφωμα της βραδιάς!

Vassilis Spanoulis with the nice feed to @Rated_Aug who FINISHES strongly #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NsggFdhYjy

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019