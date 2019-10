Ζάλγκιρις: Ο Λεκαβίτσιους «έπιασε» τις 300 ασίστ στην EuroLeague! (pic)

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, ο Λιθουανός γκαρντ μετρούσε 298 ασίστ και ήθελε άλλες δύο προκειμένου να φτάσει τις 300 στην καριέρα του στη διοργάνωση.

Και τα κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο όπου κατάφερε να φτάσει στο... δικό του milestone. Από τις 300 ασίστ που μέτρησε μέχρι εκείνο το σημείο, οι 92 ήταν με την φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Rack them up, rack them up. Lukas Lekavicius delivered his 300th assist in @EuroLeague action tonight! pic.twitter.com/wyGLnzAUlQ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 25, 2019