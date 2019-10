Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ έκλεψε τη μπάλα στην άμυνα της Ζάλγκιρις, διέσχισε όλο το γήπεδο και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Βιλερμπάν.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

Wait... what?!? Arturas Milaknis gets the steal, races downcourt and detonates the dunk! The three-point specialist turned into a dunker... and the crowd LOVES IT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FkPalTs8wV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019