Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Κάουνας βρήκε τη Βιλερμπάν να προηγείται με 14-20.

Οι Γάλλοι έπαιξαν τρομερή άμυνα και είχαν σε αυτό το διάστημα πέντε τάπες.

Από δύο είχαν οι Νουά και Ζαν Σαρλς κι ένα ο Μπακό.

Ο ΛεΝτέι δέχτηκε τις τρεις από τις πέντε.

Jock Landale tries to score @bczalgiris 's first basket but Livio Jean-Charles stands on his way with a dunk!#7DAYSBasketball pic.twitter.com/IUtXS1Hi9a

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019