Κούζμιτς: «Δεν περίμενε κανείς να επιστρέψω στους 3,5 μήνες» (vid)

Ο Όγκνιεν Κούζμιτς πέρασε δύσκολο καλοκαίρι λόγω του ατυχήματος που είχε, ωστόσο επέστρεψε στο παρκέ.

Ο Σέρβος σέντερ ανέφερε μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Μπαρτσελόνα, «Κανένας δεν περίμενε ότι θα επιστρέψω μετά από 3,5 μήνες. Είναι σπουδαία υπόθεση για μένα και την ομάδα. Χαίρομαι που γύρισα και σίγουρα θα νιώθω καλύτερα παίζοντας. Ευχαριστώ τον κόσμο για το χειροκρότημα. Ήταν κάτι φανταστικό να σε υποδέχονται έτσι μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο. Σίγουρα θα ήθελα να έχουμε κερδίσει, ξέρω ότι θα χρειαστώ χρόνο για να βρω τον ρυθμό μου και να επιστρέψω στην επιθυμητή κατάσταση».

Δείτε την αποθέωση τη στιγμή που πάτησε στο παρκέ...

Unforgettable memories presented by #OldSpice

Big comeback on the floor for Ognjen Kuzmić. Standing ovation in Aleksandar Nikolic Hall!

Detaljnije: https://t.co/dE1HQhvsI7#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/m2Lu4uUx8O

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) October 25, 2019