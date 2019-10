Η ομάδα του Κάουνας υποδέχεται την Βιλερμπάν (25/10, 20:00) για την 4η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει μερικούς... πονοκεφάλους.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις είναι τραυματίας (έχει χτυπήσει στο δάχτυλο του χεριού) και θα παραμείνει εκτός για δύο εβδομάδες. Επίσης, ο Άλεξ Πέρεζ είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Έτσι, ο Λιθουανός προπονητής στράφηκε στην λύση του Κερ Κρίσα. Ο 18χρονος κλήθηκε στην ανδρική ομάδα της Ζαλγκίρις και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την Παρασκευή (25/10).

Ο Κρίσα έπαιζε στην δεύτερη ομάδα της Ζαλγκίρις και είχε κατά μέσο όρο 16.6 πόντους και 6.0 ασίστ ανά ματς.

