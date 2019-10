Zενίτ: Off με Παναθηναϊκό ο Βορόνοφ (pic)

Δεν θα έχει στη διάθεση της τον Εβγκένι Βορόνοφ η Ζενίτ κόντρα στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αρχηγός της έχει πρόβλημα στον αστράγαλο και ο Ρώσοι δεν τον υπολογίζουν για το αυριανό ματς.

Mέχρι στιγμής έχει 5.3 πόντους και 2.3 ασίστ ανά ματς.

Our captain Evgeny Voronov is out for undefined period with an ankle injury.

We hope it's not going to take long but we need the results of some more tests to tell the dates.

Get well soon, cap! pic.twitter.com/irJ6NNVIpk

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 23, 2019