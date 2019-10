Μαγεύει κόντρα στη Βίρτους ο Φϊλερ.

Ο παίκτης του Προμηθέα βρήκε τον Μπόγρη με πάσα πίσω από την πλάτη, μια φάση που θύμισε τον Μίλος Τεόντοσιτς ο οποίος απόψε έχει αντίπαλο τον Φίλερ.

. @fieler20 showing some flash for @promitheasbc with the behind-the -back dish to @bogrinho !#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/08hdruW52Q

