Αρμάνι: Παρελθόν ο Τσάβι Ρέι (pic)

Δεν συνεχίζει στην Αρμάνι ο Τσάβι Ρέι.

Οι Ιταλοί αποδέσμευσαν τον Ισπανό ψηλό, o οποίος δεν μπόρεσε να βρει ρόλο στην ομάδα του Μεσίνα.

Πριν από λίγο καιρό άλλωστε απέκτησε και τον Λουίς Σκόλα, ο οποίος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη Εuroleague.

Grazie Xavi Rey: l'Olimpia e il centro risolvono il rapporto https://t.co/Z2ugUAyGBI

Thank you Xavi: Olimpia and Rey interrupt their relationship https://t.co/iakS24t4Fq#insieme #GrazieXavi pic.twitter.com/PjXk0siBVC

Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 19, 2019