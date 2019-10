Ο Αμερικανός έστησε εξαιρετικά το pick στον Σέρβο γκαρντ και εκείνος του έδωσε τη μπάλα την κατάλληλη στιγμή για το εμφατικό κάρφωμα!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση:

Big time finish from Dunston after a nice find in the paint by Vasilije Micic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Dapppdc8tc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2019