Ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς ήταν εκείνος που «έφτιαξε» τη φάση για τον συμπαίκτη του και ο Γάλλος «κόβοντας» ιδανικά από την baseline κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της τουρκικής ομάδας.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

Some CLASSIC @valenciabasket passing leads to the Louis Labeyrie SLAM #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UNTDyCn098

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2019