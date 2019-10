Σπανούλης και Μιλουτίνοφ συνδέθηκαν νωρίς στο ματς με την Ζενίτ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να βγάζει μια καταπληκτική ασίστ και τον Σέρβο σέντερ να τελειώνει την φάση με καρφωματάρα.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση:

Spanoulis lobs it and Milutinov HAMMERS it down #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qYn40WmnqG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2019