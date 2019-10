Τζέιμς: Χαρακτήρισε «ειρωνικό» το σχόλιο του προέδρου της Αρμάνι για τον επαγγελματισμό του (pic)

Πάνω που είχε αρχίσει να «τουϊτάρει», δείχνοντας την στήριξή του στον Αργύρη Πεδουλάκη, ο Αμερικανός γκαρντ έπεσε πάνω στη συνέντευξη του προέδρου της Αρμάνι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως:

«Είχε συμβόλαιο με εμάς. Μίλησε με τον Έτορε Μεσίνα δύο φορές και στο μεταξύ άρχιζε να παίζει σε τουρνουά στις ΗΠΑ με τους φίλους του. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό».

Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε με ένα «είναι ειρωνικό. Το μόνο που έχω να πω», ενώ στην κουβέντα μπήκε και ο γνωστός για τα «πράσινα» αισθήματά του, Μάριο Χεζόνια, λέγοντας: «Υποθέτω πως το να πηγαίνεις γήπεδο για να βελτιώνεσαι δεν είναι πια επαγγελματικό!».

It’s ironic..... all i really got to say https://t.co/lfEUAxFiJa

— Mike James (@TheNatural_05) October 18, 2019