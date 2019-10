Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Δεν ήταν μόνο η διαφορά των 15 πόντων (17-2) στο 5', ήταν και το θέαμα.

Δείτε το coast to coast του Όμρι Κάσπι και την χορευτική πιρουέτα με την οποία σκόραρε κερδίζοντας και φάουλ.

Look at those moves @Casspi18 weaves for the bucket AND 1#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Mo0b7eTZJO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019