Buzzer beater 20 μέτρων από τον Πρέπελιτς! (vids)

Το σκορ ήταν ισόπαλο στους 82 πόντους και όλα έδειχναν παράταση, αλλά ο Κλέμεν Πρέπελιτς είχε διαφορετική άποψη.

Ο Σλοβένος πέταξε τη μπάλα σε νεκρό χρώμα από το ύψος της ελεύθερης βολής και αυτή προσγειώθηκε στο καλάθι για να χαρίσει τη νίκη στην Μπανταλόνα επί της Νταρουσάφακα.

Δείτε το καλάθι...

Nooooooo wayyyy!!! @KlemenPrepelic launches a missile from his own foul line to win the game on the final buzzer!!!#7DAYSMagicMoment#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nHsONF6wAL

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019